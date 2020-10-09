Алина Загитова рассказала о своем талисмане

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и ведущая телепроекта «Ледниковый период» Алина Загитова рассказала о человеке, который ей везде помогает и является для нее талисманом.

«Также сестра всегда рядом, она мой продюсер, можно сказать. Везде помогает. Сабина уже переехала в Москву, так что она всегда со мной, как талисман. Мне так комфортнее. Появляется теплая атмосфера, я расслабляюсь, и мне хорошо», — сказала Загитова в эфире передачи «Доброе утро» на Первом канале.

Сабина Загитова также занимается фигурным катанием, она младше Алины Загитовой на пять лет. Сестра фигуристки нередко появляется в сторис в Инстаграме спортсменки.

Напомним, ранее Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры.