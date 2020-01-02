Загитова приостановила карьеру — и, судя по ее Instagram, очень этому рада

Instagram-жизнь Алины Загитовой с принятием решения о приостановке карьеры не закончилась — напротив, ее страница стала обновляться намного чаще. Видно, что фигуристка по-настоящему наслаждается свободой.

Сейчас она активно готовится к Новому году, не забывая выкладывать соответствующие фотографии. Сначала Алина опубликовала милое семейное фото, где на фоне наряженной елки она поздравляет свою младшую сестру Сабину и вручает ей в подарок последнюю модель IPhone: «С днем рождения, моя любимая сестренка Сабина. Будь счастлива».

А чуть раньше Загитова похвасталась своим мастерством в мужском мейкапе, который она на пару с Татьяной Навкой нанесла телеведущему Ивану Урганту в его вечернем шоу. Именно на этой передаче экс-фигуристки представили новое ледовое шоу, в котором будет участвовать Алина.

«Вы видели, какой мейкап мы сделали Ивану и Дмитрию??? — все посмеялись на славу. Итак, в этот раз мы с Татьяной Навкой пригласили зрителей на новое ледовое шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств», которое пройдет в Москве».

Ну а последний «карусельный» пост Алина посвятила своему участию в матче хоккейной «Русской классики» на футбольном стадионе в Петербурге между местным СКА и ЦСКА. Загитова откатала показательное шоу в джерси сборной России перед многотысячной аудиторией, отметив, что никогда прежде такого опыта не имела.

«Сегодня я выступала на хоккейной площадке в Санкт-Петербурге, куда пришли 62 000 болельщиков хоккея на матч СКА — ЦСКА! Это рекорд в моей практике выступлений. Нереальная энергетика на трибунах, я получила огромное удовольствие!» — подписала пост Алина.

Листайте «карусель», чтобы насладиться прекрасной Алиной на «Газпром Арене».