Кравчук: «Три игрока на драфте НХЛ — это показатель популярности хоккея в Башкирии»

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук прокомментировал итоги драфта молодых хоккеистов в НХЛ. По его словам, наиболее запоминающимся было то, что в первом раунде выбрали сразу двоих представителей башкирского хоккея.

«Как ни странно это прозвучит, но прошедшая неделя в НХЛ стала лучшей в истории родного для меня Башкортостана. Сначала представитель этой Республики России — голкипер «Тампы» Андрей Василевский — впервые выиграл Кубок Стэнли.

Затем три воспитанника башкирского хоккея — форварды Родион Амиров и Александр Пашин, защитник Шакир Мухамадуллин — были выбраны на драфте НХЛ. Для хоккейного Башкортостана это рекорд и показатель популярности хоккея в республике», — сказал Кравчук.

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров. Фото: vk.com/hcsalavat

На этой неделе в Северной Америке прошла церемония драфта молодых хоккеистов. Впервые в истории были задрафтованы сразу три воспитанника из Башкортостана. При этом Родион Амиров и Шакир Мухамадуллин ушли в первом раунде драфта, а Александра Пашина выбрали в седьмом раунде.