Выпускник КФУ стал первым преподавателем татарского языка в Японии

Выпускник КФУ Юто Хисияма стал первым в Японии ученым и преподавателем, который изучает язык татарский на самом высоком уровне. Кроме родного японского языка и татарского языка, Хисияма может общаться на турецком, башкирском, английском языках.

«В 2011 году в интернете я услышал песню «Аерылмагыз» («Не расставайтесь») (татарская народная песня). Поскольку субтитры были представлены на латинице, прочитать их не составило никакой трудности. Татарский язык похож на турецкий, а с ним я был знаком. В тот самый момент у меня и зародилось желание изучить татарский язык. Его я освоил благодаря словарю, через интернет, то есть, не выходя из дома», — рассказывает ученый.

В 2014-м японец Юто Хисияма стал обладателем Гран-при II Международной олимпиады по татарскому языку и литературе. Благодаря этому он получил возможность обучаться в КФУ.

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Он обучался в магистратуре в Институте филологии и межкультурной коммуникации, также совершенствовал свои знания при помощи онлайн-школы «Ана теле». Сегодня Юто учит татарскому языку в Токийском университете иностранных языков.

Преподавать он начал недавно, со 2 октября. В связи с пандемией весь курс проходит в режиме онлайн. Преподавание ведется на японском языке, татар в группе нет. Одно занятие длится 90 минут.

Юто продолжает обучение и готовится к защите докторской диссертации. В последние годы молодежь Японии начала активно интересоваться татарским языком. Например, победителями международной олимпиады по татарскому языку становились Мидзуки Сакурама, Чихиро Тагучи, а также Масая Сешимо, Казуки Аояма, сообщает пресс-служба КФУ.

Ранее «Реальное время» рассказывало, как учат татарскому языку в мечетях. Подробности — в материале интернет-газеты.