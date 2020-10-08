Прокуратура Казани проверяет вчерашний инцидент со сходом с рельсов трамвая

Фото: Дарья Пинегина

Прокуратура Казани начала проверку ДТП, в котором трамвай съехал с рельсов и протаранил несколько грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

Поручение о проверке дал сегодня прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Ведомство вместе со специалистами выяснит обстоятельства, даст оценку эксплуатационному состоянию подвижного состава и трамвайных путей.

«Предметом проверки также станут вопросы организации подготовки и обучения водителей трамваев», — отметили в прокуратуре.

Напомним, Следственный комитет РФ по РТ начал доследственную проверку по факту съехавшего с рельсов трамвая. Подробнее об инциденте — в репортаже «Реального времени».