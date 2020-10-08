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Прокуратура Казани проверяет вчерашний инцидент со сходом с рельсов трамвая

10:52, 08.10.2020
Прокуратура Казани проверяет вчерашний инцидент со сходом с рельсов трамвая
Фото: Дарья Пинегина

Прокуратура Казани начала проверку ДТП, в котором трамвай съехал с рельсов и протаранил несколько грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

Поручение о проверке дал сегодня прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Ведомство вместе со специалистами выяснит обстоятельства, даст оценку эксплуатационному состоянию подвижного состава и трамвайных путей.

«Предметом проверки также станут вопросы организации подготовки и обучения водителей трамваев», — отметили в прокуратуре.

Напомним, Следственный комитет РФ по РТ начал доследственную проверку по факту съехавшего с рельсов трамвая. Подробнее об инциденте — в репортаже «Реального времени».

Происшествия Татарстан
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