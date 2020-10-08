СМИ: Минцифры России покинет куратор интернета Алексей Волин
Заместитель главы Министерства цифрового развития России Алексей Волин, который курирует медиаотрасль и интернет, покинет пост. Об этом сообщают CNews и РБК.
Сам Волин отказался комментировать информацию. В министерстве тоже не стали этого делать, сославшись на то, что все кадровые решения публикуются на портале правовой информации.
Волин стал замглавы министерства в 2012 году. Он застал смену трех министров — Николая Никифорова, Константина Носкова и Максута Шадаева.
Ранее Волин рассказал, как пандемия коронавируса отразилась на российском медиарынке. Подробнее — в материале «Реального времени».ОбществоВласть
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