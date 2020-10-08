Матч с «Витязем» станет для «Ак Барса» 700-м в рамках КХЛ

Сегодня, 8 октября, «Ак Барс» сыграет в гостях с подмосковным «Витязем» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Казанцы подходят к этой встрече, прервав свою трехматчевую безвыигрышную серию. При этом команда Дмитрия Квартальнова испытывает кадровые проблемы из-за недомогания у нескольких ведущих игроков основного состава.

Игра в Подольске станет для «Ак Барса» 700-й в регулярных чемпионатах КХЛ.

«Витязь» до очного поединка с «Ак Барсом» крупно уступил дома ярославскому «Локомотиву» (0:5). Всего в активе подмосковной команды 12 очков в 12 матчах, а клуб находится на восьмой позиции в Западной конференции КХЛ.

Соперники уже встречались в текущем сезоне. В матче в Казани «Витязь» разгромил казанцев со счетом 4:0.

Напомним, ранее «Ак Барс» потерял лидерство в Индексе силы команд КХЛ, спустившись на шестую строчку рейтинга.