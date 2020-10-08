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В Чистополе возбудили дело против мужчины за истязание пасынка

08:05, 08.10.2020
В Чистополе возбудили дело против мужчины за истязание пасынка
Фото: realnoevremya.ru

В Чистополе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Следователи уверены, что он несколько раз избивал 11-летнего пасынка.

Как сообщают в пресс-службе, мальчик испытывал физические и психические страдания. Уголовное дело возбуждено по статье «Истязание».

Сейчас следователи проверяют мужчину на причастность к другим противоправным действиям.

Ранее жительницу Татарстана обвинили в истязании приемной дочери.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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