Жительницу Татарстана обвиняют в истязании приемной дочери

Фото: "Реальное время"

В Апастовский райсуд направлено дело об истязании приемной дочери и неисполнении обязанности по ее воспитанию. В преступлении обвиняют 55-летнюю женщину, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.



Потерпевшей признана 16-летняя девушка. Однако, по версии следствия, преступления начались, когда ей было еще 13. Силовики полагают, что с июня 2017 года по август 2019 года обвиняемая систематически избивала приемную дочь руками и скалкой, а также выгоняла ее из дома и не занималась воспитанием.

В настоящее время потерпевшую передали на воспитание в другую семью. Ее бывший опекун вину не признает.

Прокуратура внесла в адрес руководителя Исполнительного комитета Апастовского района представление. По результатам его рассмотрения заведующей районным сектором опеки объявили выговор.

Ранее Верховный суд РТ приговорил опекунов Григорьевых из Алексеевского района к 26 годам колонии за ненависть к четырем неродным детям и убийство одной из них.