СМИ: Франция и Германия готовят санкции против России из-за дела Навального

Власти Франции и Германии готовят пакет санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Ожидается, что ограничительные меры затронут представителей ГРУ, сообщили агентству Reuters источники.



Причины возможного введения санкций в отношении сотрудников российской военной разведки не уточняются.

Франция и ФРГ предложат введение санкции европейским партнерам уже на этой неделе, в в преддверии встречи глав МИД стран ЕС, которая пройдет 12 октября.

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Вчера британское подразделение Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщило, что в анализах оппозиционера Алексея Навального действительно были обнаружены следы яда из группы отравляющих веществ, известной как «Новичок».



В начале октября глава МИД ФРГ Хайко Маас отметил, что Евросоюз не сможет избежать введения санкций против России, если эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердят результаты исследований проб российского оппозиционера Алексея Навального.

