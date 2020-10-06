Стукалов может сменить Евсеева на посту главного тренера ФК «Уфа»

Главный тренер московского «Велеса» Алексей Стукалов может возглавить аналогичный пост в ФК «Уфа», сообщает «Чемпионат».

По данным источника, возможное назначение связано с уходом Вадима Евсеева со своей должности в уфимской команде.

«Вадим Евсеев может покинуть свой пост. Но пока непонятно, будет ли это отставка или уход по собственному желанию», — сообщил источник, знакомый с ситуацией в клубе.

Фото: fcufa.pro

После 10 сыгранных туров «Уфа» Евсеева набрала шесть очков и занимает 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Велес» под руководством Стукалова идет на 5-м месте в ФНЛ.

Напомним, ранее «Уфа» не смогла обыграть дома волгоградский «Ротор» (0:0) и продлила свою безвыигрышную серию в РПЛ до восьми матчей.