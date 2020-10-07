Гендиректор «Салавата» порекомендовал Амирову и Мухамадуллину остаться в КХЛ

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал итоги первого раунда драфта НХЛ, на котором были выбраны два хоккеиста уфимского клуба — нападающий Родион Амиров и защитник Шакир Мухамадуллин.

Он считает, что игрокам стоит провести ближайшие два года в КХЛ, выступая за уфимскую команду.

«Мы не удивлены, что эти игроки были выбраны в первом раунде, очень рады за них. Это говорит о хорошей работе нашей школы. Хочу выразить благодарность тренерам, которые готовят таких талантов для мирового хоккея. У нас очень много молодых игроков в системе.

Очень хочется, чтобы Родион и Шакир еще достаточное количество времени поиграли за «Салават Юлаев». Мне кажется, им стоит еще года два поиграть в КХЛ и уже готовыми игроками ехать в НХЛ. На данный момент для них будет полезнее получить практику здесь», — сказал Курносов.

Фото: vk.com/hcsalavat

Напомним, ночью состоялась церемония первого раунда драфта НХЛ. Среди 31 задрафтованного игрока оказались четыре россиянина, в том числе воспитанники «Салавата Юлаева» Амиров и Мухамадуллин.

Сегодня в «Реальном времени» вышло интервью с экспертом по КХЛ Леонидом Вайсфельдом, который оценил игру Амирова в стартовом отрезке текущего сезона.