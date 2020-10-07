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Эксперты составили топ-5 лучших вакансий в Татарстане

13:42, 07.10.2020
Эксперты составили топ-5 лучших вакансий в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Эксперты назвали лучшие вакансии октября в Татарстане, сообщает сервис SuperJob.

Топ-5 возглавила вакансия Middle Web Developer (PHP, Full Stack) с зарплатой в 100 тысяч рублей. Второе место у вакансии ведущего менеджера по продажам операторам связи (сегмент B2O). Зарплата по данной должности составит 90 тысяч рублей.

pixabay.com

От 70 тысяч рублей обещают региональному представителю, 60 тысяч — главному инженеру. Зарплата на должности системного аналитика составит 60 тысяч рублей.

Напомним, по данным аналитики сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru, в Татарстане учителям предлагают зарплату 25 тысяч рублей в среднем.

Общество Татарстан
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