Эксперты составили топ-5 лучших вакансий в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Эксперты назвали лучшие вакансии октября в Татарстане, сообщает сервис SuperJob.



Топ-5 возглавила вакансия Middle Web Developer (PHP, Full Stack) с зарплатой в 100 тысяч рублей. Второе место у вакансии ведущего менеджера по продажам операторам связи (сегмент B2O). Зарплата по данной должности составит 90 тысяч рублей.

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От 70 тысяч рублей обещают региональному представителю, 60 тысяч — главному инженеру. Зарплата на должности системного аналитика составит 60 тысяч рублей.

Напомним, по данным аналитики сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru, в Татарстане учителям предлагают зарплату 25 тысяч рублей в среднем.