В Татарстане учителям предлагают зарплату 25 тысяч рублей

В Татарстане учителям предлагают зарплату 25 тысяч рублей в среднем. Таковы данные аналитики сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru.

В августе спрос на преподавателей в республике был на 12% ниже, чем в августе 2019 года — отрицательная динамика наблюдалась с апреля 2020 года. Однако с сентябре спрос на сотрудников начал восстанавливаться и вырос на 2% в сравнении с прошлым годом.

kzn.ru

Чаще всего в школы требовались преподаватели гуманитарных наук, языков, специалистов по дошкольному образованию, информатики и математики. Каждая пятая вакансия подразумевает удаленный формат работы.

Учителям русского языка и литературы в среднем предлагали 26 500 рублей, английского языка — 30 000 рублей, математики и информатики — 35 000, учителям физической культуры — 23 000 рублей, учителям физики — 25 000 рублей.

Ранее министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин поздравил педагогов с Днем учителя. Он отметил, что быть учителем можно только по призванию.

