Игроки сборной России Джикия и Гильерме сдали сомнительный тест на коронавирус

Футболисты сборной России по футболу Георгий Джикия и Маринато Гильерме получили сомнительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Оба игрока изолированы от сборной, никаких симптомов заболевания у них не наблюдается. Сообщается, что их результаты отправят на дополнительное исследование.

Все остальные футболисты сборной России сдали отрицательные тесты на коронавирус.

По итогам одного из регулярно проводимых обследований у Георгия Джикии и Маринато Гильерме получены сомнительные результаты тестов. В настоящее время происходит перепроверка результатов, которая займёт некоторое время. — Сборная России (@TeamRussia) October 7, 2020

Напомним, команде Станислава Черчесова предстоит провести три матча: 8 октября состоится контрольный матч со Швецией, 11 октября — игра с Турцией, а 14 октября — с Венгрией в рамках Лиги Наций.