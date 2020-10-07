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Игроки сборной России Джикия и Гильерме сдали сомнительный тест на коронавирус

10:51, 07.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Игроки сборной России Джикия и Гильерме сдали сомнительный тест на коронавирус
Фото: vk.com/fcsm_official

Футболисты сборной России по футболу Георгий Джикия и Маринато Гильерме получили сомнительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Оба игрока изолированы от сборной, никаких симптомов заболевания у них не наблюдается. Сообщается, что их результаты отправят на дополнительное исследование.

Все остальные футболисты сборной России сдали отрицательные тесты на коронавирус.

Напомним, команде Станислава Черчесова предстоит провести три матча: 8 октября состоится контрольный матч со Швецией, 11 октября — игра с Турцией, а 14 октября — с Венгрией в рамках Лиги Наций.

СпортФутбол
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