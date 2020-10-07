Игроки сборной России Джикия и Гильерме сдали сомнительный тест на коронавирус
Футболисты сборной России по футболу Георгий Джикия и Маринато Гильерме получили сомнительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
Оба игрока изолированы от сборной, никаких симптомов заболевания у них не наблюдается. Сообщается, что их результаты отправят на дополнительное исследование.
Все остальные футболисты сборной России сдали отрицательные тесты на коронавирус.
По итогам одного из регулярно проводимых обследований у Георгия Джикии и Маринато Гильерме получены сомнительные результаты тестов. В настоящее время происходит перепроверка результатов, которая займёт некоторое время.— Сборная России (@TeamRussia) October 7, 2020
Напомним, команде Станислава Черчесова предстоит провести три матча: 8 октября состоится контрольный матч со Швецией, 11 октября — игра с Турцией, а 14 октября — с Венгрией в рамках Лиги Наций.СпортФутбол
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