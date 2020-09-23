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Контрольный матч между сборными России и Швеции по футболу перенесен в Москву

13:39, 23.09.2020
Контрольный матч между сборными России и Швеции по футболу перенесен в Москву
Фото: rfs.ru

Сборная России по футболу 8 октября сыграет с командой Швеции в рамках контрольной встречи в Москве. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Изначально матч должен был пройти в Стокгольме. Но из-за действующего запрета на въезд в Швецию из не входящих в ЕС стран встречу было решено перенести в Россию.

Напомним, контрольные встречи изначально были запланированы на конец марта, но из-за коронавируса их пришлось перенести.

Ранее команда Станислава Черчесова уверенно обыграла сборные Сербии и Венгрии в рамках матчей Лиги наций.

СпортФутбол
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