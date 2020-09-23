Контрольный матч между сборными России и Швеции по футболу перенесен в Москву

Сборная России по футболу 8 октября сыграет с командой Швеции в рамках контрольной встречи в Москве. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Контрольный матч со Швецией сыграем в Москве. Стартовый свисток — 8 октября в 19:30. — Сборная России (@TeamRussia) September 23, 2020

Изначально матч должен был пройти в Стокгольме. Но из-за действующего запрета на въезд в Швецию из не входящих в ЕС стран встречу было решено перенести в Россию.

Напомним, контрольные встречи изначально были запланированы на конец марта, но из-за коронавируса их пришлось перенести.

Ранее команда Станислава Черчесова уверенно обыграла сборные Сербии и Венгрии в рамках матчей Лиги наций.