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Роспотребнадзор уведомил об опасности компьютерной томографии

11:54, 03.08.2020
Роспотребнадзор уведомил об опасности компьютерной томографии
Фото: commons.wikimedia.org

Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, коллективная доза облучения от исследований с помощью компьютерной томограммы за январь — март 2020 года в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области возросла в 1,5 раза. Это может стать причиной заболеваний, вызванных радиацией. Распространение коронавируса стало одной из причин роста числа компьютерных томографий.

В связи с этим ученые Санкт-Петербургского научно-исследовательского института радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева Роспотребнадзора начинают научный проект по сбору данных о количестве выполненных КТ-исследований в регионах России для изучения последствий для здоровья населения.

Напомним, что Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» рассказала об убивающих коронавирус средствах. Попова заявила, что правильная дезинфекция уничтожает коронавирус.

ОбществоМедицина
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