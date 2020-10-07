Нацбанк Киргизии рекомендовал банкам страны временно приостановить работу

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Нацбанк Киргизии посоветовал коммерческим банкам страны временно приостановить работу из-за политического кризиса. Информация опубликована на официальном сайте регулятора.

«Национальный банк Кыргызской Республики в целях обеспечения безопасности финансово-банковского сектора страны и сохранности активов финансово-кредитных организаций рекомендует коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям 7 октября 2020 года приостановить свою деятельность и усилить меры безопасности до стабилизации политической ситуации в стране», — говорится в сообщении Нацбанка.

Напомним, в Киргизии прошли массовые протесты недовольных результатами выборов граждан. После ночных стычек с полицией президент страны заявил о попытке захвата власти. В отставку уже отправились мэр Бишкека и премьер-министр.

