В Кремле оценили ситуацию в Киргизии

Фото: wikimedia.org Екатерина Арутюнова

В Кремле обеспокоены событиями в Киргизии и надеются, что все силы будут оставаться в конституционном поле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Урегулирование ситуации там — вопрос внутреннего диалога самих киргизов, передает «РИА Новости».

Песков добавил, что телефонных разговоров лидеров России и Киргизии в связи с обострением ситуации не было.

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Вчера вечером в Бишкеке вспыхнули массовые протесты после оглашения результатов выборов в местный парламент. Стычки между сторонниками оппозиции и полицией уже привели к госпитализации 130 человек. Демонстранты захватили здание мэрии, вторглись на территорию «Белого дома» и освободили из СИЗО экс-президента Алмазбека Атамбаева.



Сегодня ЦИК Киргизии признал прошедшие парламентские выборы недействительными.

