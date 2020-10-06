СМИ: в Челнах городская больница № 5 может начать принимать пациентов с COVID-19

В Набережных Челнах городская больница № 5 с завтрашнего дня, 7 октября, может начать принимать пациентов с коронавирусом.

Руководитель управления здравоохранения Александр Николаев сообщил «Челнинским известия», что пока готовятся документы, но окончательное решение будет принято завтра.

realnoevremya.ru

В пресс-службе Минздрава Татарстана «Реальному времени» не подтвердили эти данные. Точную информацию озвучат в ближайшее время.



Согласно данным оперштаба, за последние сутки в Набережных Челнах не выявили ни одного заболевшего коронавирусом. На 6 октября в Татарстане зарегистрировано 7 389 случаев COVID-19.

