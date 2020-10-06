Прощание с председателем профкома КАМАЗа пройдет в деревне Дурт-Мунча Заинского района

Завтра, в 9.30, в деревне Дурт-Мунча Заинского района пройдет прощание с председателем профсоюза КАМАЗа Александром Васильевым.



Фото: oprt.tatarstan.ru

Как сообщает профком завода, для желающих проститься с Васильевым будут организованы специальные автобусы. Они отправятся от остановки «Глобус» и дирекции КАМАЗа в 8.00.

Васильев скоропостижно ушел из жизни сегодня утром в результате болезни.

