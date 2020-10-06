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Прощание с председателем профкома КАМАЗа пройдет в деревне Дурт-Мунча Заинского района

17:20, 06.10.2020
Прощание с председателем профкома КАМАЗа пройдет в деревне Дурт-Мунча Заинского района
Фото: vk.com/profkomkamaz

Завтра, в 9.30, в деревне Дурт-Мунча Заинского района пройдет прощание с председателем профсоюза КАМАЗа Александром Васильевым.

Фото: oprt.tatarstan.ru

Как сообщает профком завода, для желающих проститься с Васильевым будут организованы специальные автобусы. Они отправятся от остановки «Глобус» и дирекции КАМАЗа в 8.00.

Васильев скоропостижно ушел из жизни сегодня утром в результате болезни.

Общество Татарстан
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