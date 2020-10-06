С «Миром» — в очередь: пенсионеры устроили давку в МФЦ Казани

Фото: Инна Серова

Лучше с COVID-19, чем без пенсии



Пока Роспотребнадзор призывает пенсионеров без нужды не толпиться во всяких людных местах, нужда их толпою гонит в МФЦ. Потому что никакой коронавирус им не страшен так, как перспектива не получить вовремя пенсию, которую теперь решено перечислять исключительно на карты национальной платежной системы «Мир».

— Я раньше получала пенсию на свою зарплатную карту, — рассказала «Реальному времени» Марина М. — С переходом на карту «Мир» подзатянула, каюсь. Наверное, надо было позаботиться об этом заранее. Но мне и в голову не приходило, что этот переход обернется многочасовым сидением в очереди в набитом до отказа людьми зале!

По словам собеседницы издания, после получения в банке карты «Мир» она хотела передать реквизиты новенького «пластика» в родное управление ПФР по интернету — через личный кабинет, однако консультант сказал ей, что это необходимо сделать лично. Недолго думая, пенсионерка явилась в районное управление, но там ей дали от ворот поворот — сказали, что в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции прием посетителей ограничен и рекомендовали передать документы через МФЦ.

Записаться на прием в МФЦ по интернету не удалось — очередь была расписана на несколько дней вперед, и она отправилась в ближайший офис «Мои документы» — на проспекте Ямашева. Получив талончик, уселась ждать своей очереди в переполненном зале. Пока добралась до заветного окошечка, просидела больше трех часов — в духоте, в битком набитом посетителями зале. Пока сидели — перезнакомились, оказалось — большинство посетителей рискуют подхватить в этой давке вирус также из-за боязни не получить вовремя пенсию.

«Неправильно поняли»

— Наверное, эта посетительница что-то неправильно поняла, — отреагировали в пресс-службе Отделения ПФР по Татарстану на рассказ корреспондента «Реального времени» о пластиковых страданиях пенсионеров. — Во-первых, не так уж много осталось таких пенсионеров, которые не получили карту «Мир», ведь работа по переходу на эти карточки ведется с 2017 года. Во-вторых, оповестить ПФР о реквизитах новой карты можно через личный кабинет на сайте ПФР — по Интернету. И в-третьих, спешить некуда! Ранее, действительно, был установлен срок до 1 октября 2020 года, но Центробанк продлил его до 1 декабря — впереди еще два месяца.

Однако на сайте ПФР имеется несколько отличающаяся информация. Последнее сообщение, касающееся перехода на карты «Мир», датировано 21 сентября, и в говорится: «Отделение Пенсионного фонда России по Республике Татарстан сообщает, что с 1 октября 2020 года пенсии и социальные выплаты будут перечисляться на карты платежной системы «МИР»… Если при оформлении карты «МИР» произойдет изменение расчетного счета для зачисления пенсий, то пенсионерам следует направить заявление об изменении счета через личный кабинет на сайте Госсуслуг или ПФР, либо обратиться в Пенсионный фонд по месту жительства с новыми реквизитами банковской карты до 1 октября 2020 года».

— Возможно, в контакт-центре по телефону пенсионерам говорят, что можно обратиться по интернету в ПФР либо поехать в МФЦ, и они выбирают МФЦ, — предположили в пресс-службе ПФР.

Попытка — не пытка?

Экспериментальная попытка корреспондента «Реального времени» передать реквизиты карты «Мир» через личный кабинет на портале «Госуслуги РФ» потерпела фиаско — найти подходящую в списке услуг ПФР не удалось.

А путем нехитрого исследования нам удалось выявить два наиболее проблемных для пенсионеров офиса МФЦ в Казани — в Ново-Савиновском и Советском районах. На их страничках на сайте госуслуг РТ очередь на услугу «Доставка пенсии» плотно расписана на несколько дней вперед (в Ново-Савиновском — вообще на пару недель).

Говорящие цифры

— В казанских офисах «Мои документы» поток посетителей достаточно плотный, но это не вязано с услугой по оформлению карты «Мир», однако в отдельных МФЦ стало больше тех, кто обращаются за услугой «Доставка пенсии», в рамках которой в ПФР передается информация о реквизитах карты «Мир», — прокомментировала ситуацию с пенсионерами заместитель директора МФЦ в РТ Наталья Баркова. — Вчера в Ново-Савиновском офисе было заметно больше таких посетителей, чем обычно. Как они сами рассказали, их перенаправили из ПФР, чей офис находится рядом. А скученность посетителей объясняется просто: помещение на Ямашева у нас небольшое, а людей обращается много и по другим вопросам.

По данным МФЦ, за восемь месяцев 2020 года офисами «Мои документы» в республике было оказано свыше 2,694 млн. услуг, в сентябре — почти 496,7 тыс. Услугу «Доставка пенсии» МФЦ с 1 января по 31 августа оказали 4611 татарстанцам, в сентябре — 2834, это половина восьмимесячного объема). В Казани рост спроса на эту услугу еще более заметен: в январе-августе за ней в МФЦ обратились 1093 жителя столицы, в сентябре — 943.

Инна Серова