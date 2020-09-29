Центробанк продлил срок перевода пенсий на карты «Мир» до конца года

Перевод пенсий россиян на карты национальной платежной системы «Мир» продлили до конца этого года, заявила глава департамента Национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».

Изначально перевести пенсионеров на карты «Мир» планировалось до 1 июля 2020 года. Но в связи с пандемией коронавируса обязательное зачисление пенсий и других социальных выплат только на карты системы «Мир» продлили до 1 октября.

Бакина отметила, что большинство пенсионеров уже пользуются картой «Мир», но остаются и те, кто пока ее не получил. При этом у них сохранится возможность получать пенсии альтернативными способами: например, на счета, к которым не привязаны никакие карты, или на сберкнижку, передают «Вести».

Ранее старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова сообщила, что дефицит бюджета Пенсионного фонда России в следующем году может составить около 295 млрд рублей.

