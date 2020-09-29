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Центробанк продлил срок перевода пенсий на карты «Мир» до конца года

06:46, 29.09.2020
Центробанк продлил срок перевода пенсий на карты «Мир» до конца года
Фото: pixabay.com

Перевод пенсий россиян на карты национальной платежной системы «Мир» продлили до конца этого года, заявила глава департамента Национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».

Изначально перевести пенсионеров на карты «Мир» планировалось до 1 июля 2020 года. Но в связи с пандемией коронавируса обязательное зачисление пенсий и других социальных выплат только на карты системы «Мир» продлили до 1 октября.

Бакина отметила, что большинство пенсионеров уже пользуются картой «Мир», но остаются и те, кто пока ее не получил. При этом у них сохранится возможность получать пенсии альтернативными способами: например, на счета, к которым не привязаны никакие карты, или на сберкнижку, передают «Вести».

Ранее старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова сообщила, что дефицит бюджета Пенсионного фонда России в следующем году может составить около 295 млрд рублей.

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