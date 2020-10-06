Эксперт: загрязнение Тихого океана на Камчатке приведет к мутациям

Несмотря на способность океана к восстановлению, загрязнение вод на Камчатке приведет к разным мутациям и другим экологическим проблемам. Об этом сообщил «РИА Новости» эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по вопросам экологии, президент Совета по экологическому строительству Дмитрий Березуцкий.

По его мнению, произошедшее на Камчатке — дело рук человека: «Разлив с какого-то танкера или вымылось с какого-то захоронения, но тем не менее мы пожинаем плоды нашего небрежного отношения к природным ресурсам».

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Березуцкий обратил внимание и на то, что урон от экологического происшествия нанесен и туристической отрасли региона. По его словам, последствия загрязнения Тихого океана нельзя быстро устранить.

Причины происшествия устанавливаются. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что результаты анализов воды, взятых в акватории Камчатки, не выявили опасных концентраций веществ.

В Минприроды России сообщили, что анализы, взятые в районе происшествия на Камчатке, не подтвердили наличия нефтепродуктов в воде или на суше.

