Губернатор Камчатки заявил, что результаты анализов воды не выявили опасных веществ

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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что результаты анализов воды, взятых в акватории Камчатки, не выявили опасных концентраций веществ. Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции.

При этом готовы не все результаты, проб воды очень много.

«Надо понимать, что во время анализов выявляется сотня, а иногда даже тысячи параметров тех заборов, которые есть. Именно для этого был забран очень большой объем воды — в частности, в воскресенье мы отправили в Москву 250 кг проб. Пробы постоянно поступают, но пока все анализы отрицательные. [Результатов] того расширенного анализа, которого мы ждем, спектрального, пока еще нет, потому что он занимает достаточно длительное время», — цитирует Солодова ТАСС.

Greenpeace

По словам главы региона, забор воды и анализ проб ведется ежедневно. Результаты, которые исследуют во Владивостоке, будут доступны в четверг.



Напомним, что на Камчатке произошел массовый мор морских животных после загрязнения океана. Также симптомы отравления появились у серфингистов после контакта с водой. Власти Камчатского края и экологи выдвинули свои версии экологической катастрофы на побережье. Произошедшим заинтересовалась Генпрокуратура России.

