В Альметьевске суд отправил экс-тренера в колонию на 13 лет за сексуальное насилие над ребенком

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Альметьевске суд признал экс-тренера по плаванию и карате виновным в сексуальном насилии над ребенком. Мужчина приговорен к 13,5 года колонии строгого режима.

Установлено, что в феврале 2019 года в бассейне медучреждения осужденный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 9-летней девочки. Она вышла из воды и отправилась в раздевалку, где педофил вновь догнал ее, передает пресс-служба Следственного комитета.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Придя домой, ребенок рассказал обо всем родителям, которые обратились в полицию. Силовики проверили ноутбук и телефон тренера и выяснили, что он посещал порносайты с соответствующим уклоном.

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза выявила у мужчины «признаки расстройства сексуального предпочтения (педофилия)», добавляют в Следкоме.

В марте 43-летний житель Альметьевска был приговорен к 12 годам колонии за сексуальное насилие над 7-летней девочкой.