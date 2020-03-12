В Татарстане в третий раз отправили за решетку педофила

Фото: «Реальное время»

В Татарстане 43-летний житель Альметьевска признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка.

Суд установил, что в августе 2017 года на базе отдыха в Тукаевском районе мужчина дважды совершил действия сексуального характера в отношении 7-летней девочки. Через год, на территории одной из школ в Альметьевске он снова совершил преступление в отношении ребенка. Через несколько месяцев девочка рассказала о произошедшем матери, и та обратилась с заявлением в правоохранительные органы, передает СУ СК по РТ.

Отмечается, что мужчина уже дважды привлекался к уголовной ответственности за развратные действия в отношении двух подростков.

Свою вину он не признал. Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

