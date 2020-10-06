Путину предложили удвоить минимальный уровень расходов на спорт

Губернатор Приморского края и руководитель рабочей группы по подготовке заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Олег Кожемяко предложил постепенно увеличивать минимальный уровень расходов на спорт.

С подобной инициативой он обратился к президенту страны Владимиру Путину в ходе заседания Совета.

«Предлагаем к 2024 году установить минимальный уровень расходов каждого субъекта на уровне нынешнего — не менее 2,4%, а к 2030 году удвоить его. Для этого считаем необходимым пересмотреть в новой стратегии использование модели развития, ориентированной на экономическую успешность, прежде всего профессионального спорта, повышения инвестиционной привлекательности всей сферы в целом», — предложил Кожемяко.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Фото: primorsky.ru

Ранее Путин поставил задачу увеличить количество людей в России, занимающихся физкультурой и спортом. Он также заявил, что за последние 10 лет уровень средней продолжительности жизни в РФ увеличился на 4,5 года.