В селе Пестречинского района установили карантин по бешенству
На территории села Пановка Пестречинского района Татарстана установили карантин по бешенству. Указ опубликован на сайте президента РТ.
Согласно документу, на территории села временно запрещена торговля животными, их вывоз за пределы села, отлов диких животных, убой подозрительных по заболеванию бешенством животных на мясо, реализация и использование в пищу для скармливания животным молока от клинически здоровых животных без пастеризации, а еще вывоз шерсти и шкур, полученных от здоровых животных и не прошедших дезинфекцию за пределы территории.
Главному управлению ветеринарии Кабмина Татарстана поручено подготовить план по ликвидации бешенства животных.
Карантин будет отменен через два месяца.
Ранее карантин по бешенству объявили в селе Сосновка Высокогорского района.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым