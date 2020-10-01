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В селе Высокогорского района объявлен карантин по бешенству

17:00, 01.10.2020
В селе Высокогорского района объявлен карантин по бешенству
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В селе Сосновка Высокогорского района Татарстана установили карантин по бешенству. Указ опубликован на сайте президента Татарстана.

Согласно документу, на два месяца в селе запрещена торговля домашними животными, убой на мясо животных, реализация молока, вывоз шкур.

pixabay.com

Управлению ветеринарии кабмина РТ поручено подготовить план по ликвидации бешенства животных.

Ранее президент Татарстана подписал указ, снимающий карантин с садоводческого товарищества в казанском поселке Кульсеитово.

Общество Татарстан
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