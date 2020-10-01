В селе Высокогорского района объявлен карантин по бешенству
В селе Сосновка Высокогорского района Татарстана установили карантин по бешенству. Указ опубликован на сайте президента Татарстана.
Согласно документу, на два месяца в селе запрещена торговля домашними животными, убой на мясо животных, реализация молока, вывоз шкур.
Управлению ветеринарии кабмина РТ поручено подготовить план по ликвидации бешенства животных.
Ранее президент Татарстана подписал указ, снимающий карантин с садоводческого товарищества в казанском поселке Кульсеитово.
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