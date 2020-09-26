Правительство одобрило законопроект о повышении МРОТ

Правительство России одобрило законопроект об изменении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума (ПМ) со следующего года. Об этом сообщается на сайте правительства.



Одобрила законопроект и российская трехсторонняя комиссия (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений, сообщает ТАСС.

Это решение поддержали стороны работодателей и профсоюзов, входящих в состав комиссии.

Напомним, в Минтруде РФ назвали, какой размер МРОТ и прожиточного минимума планируется установить в 2021 году. МРОТ должен составить 12 792 рубля.

