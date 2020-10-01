Проекты на татарском языке получат гранты от «ВКонтакте»

Татарский язык стал первым в программе поддержки проектов на родном языке «ВКонтакте». СМИ, культурные и образовательные мероприятия, некоммерческие сообщества и индивидуальные работы смогут получить гранты в виде промокупонов на развитие своих проектов в соцсети.

Как сообщает пресс-служба «ВКонтакте», для участников конкурса подготовлена программа по изучению соцсети и ее алгоритмов. Новый или улучшенный проект претенденты представят на конкурс, где и определят победителей.

По словам регионального представителя «ВКонтакте» в Татарстане Диляры Махияновой, программа будет расширена: «Мы хотим помочь проектам на родном языке выделиться на фоне крупных русскоязычных, расширить свою аудиторию и делать более качественный контент. Поэтому мы и запустили программу поддержки, которая объединяет в себе образовательную и грантовую часть».

Фото: realnoevremya.ru

Чтобы принять участие в программе, необходимо до 13 октября заполнить заявку.

10 сентября кабинет министров Татарстана утвердил новую программу по сохранению, изучению и развитию языков в республике на 2023—2030 годы в размере 1,04 млрд рублей.

