Сбербанк профинансирует реставрацию объекта культурного наследия в Казани

Фото: Пресс-служба ПАО Сбербанк

Сбербанк профинансирует реставрацию исторического жилого дома в центре Казани. Будет восстановлен бывший доходный дом Николая Киселева, который расположен на ул. Муштари, 20. Переформатированием здания в жилой дом займется ГК «КамаСтройИнвест».

Согласно проекту инвестора, бывший дом Киселева станет многоквартирным жилым домом. Предполагается, что его фасад будет полностью восстановлен идентично проекту казанского архитектора Константина Олешкевича в 1910 году. В доме на трех этажах расположатся 17 квартир общей площадью 1 137 кв. м.

Кредитный договор с компанией СЗ «Хаус Девелопмент», которая входит в ГК «КамасСтройИнвест», открыт с использованием счета эскроу. Это специальный счет условного депонирования, на который покупатель квартиры вносит денежные средства единовременно или в рассрочку. Банк блокирует средства до окончания строительства и перечисляет их застройщику после передачи квартиры. Этот механизм обеспечивает защиту средств покупателей, так как списание средств со счета эскроу возможно только при условии завершения строительства объекта недвижимости. При этом доход, получаемый от размещения средств покупателей квартир, используется для снижения ставки застройщику.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк»:

«Сбербанк предоставил кредитные средства на реставрацию важного объекта культурного наследия. Бывший доходный дом Николая Киселева, который расположен по одну из сторон Лядского сада представляет историческую и художественную ценность не только для Казани, но и для Татарстана в целом.

Здание долгое время находилась в заброшенном состоянии. Уверен, что благодаря финансированию, новый объект недвижимости станет украшением Казани, а воссоздание идентичного фасада известного объекта поможет сохранить исторический образ».



Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО Сбербанк