В Татарстане число преступлений сексуального характера в августе увеличилось в 2,3 раза

В августе Татарстане зарегистрировано наибольшее количество преступлений сексуального характера в отношении подростков. Об этом говорится в сборнике Генеральной прокуратуры (ГП) РФ о состоянии преступности в стране за январь — август текущего года.

По сравнению с прошлым годом число таких преступлений выросло в 2,3 раза (333 случая). В республике также увеличилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и возросло количество рецидивов.

В ведомстве назвали относительно стабильным количество выявленных случаев

вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественных

действий. В Республике Татарстан выявлено наибольшее количество таких преступлений (+141,4 %, 70).



Ранее сообщалось, что с начала сентября сотрудники полиции изъяли почти 2 килограмма наркотиков.