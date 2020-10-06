В Татарстане число преступлений сексуального характера в августе увеличилось в 2,3 раза
В августе Татарстане зарегистрировано наибольшее количество преступлений сексуального характера в отношении подростков. Об этом говорится в сборнике Генеральной прокуратуры (ГП) РФ о состоянии преступности в стране за январь — август текущего года.
По сравнению с прошлым годом число таких преступлений выросло в 2,3 раза (333 случая). В республике также увеличилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и возросло количество рецидивов.
В ведомстве назвали относительно стабильным количество выявленных случаев
вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественных
действий. В Республике Татарстан выявлено наибольшее количество таких преступлений (+141,4 %, 70).
Ранее сообщалось, что с начала сентября сотрудники полиции изъяли почти 2 килограмма наркотиков.ОбществоПроисшествия Татарстан
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