С начала сентября сотрудники полиции изъяли почти 2 килограмма наркотиков

С начала сентября сотрудники полиции Татарстана изъяли 1 808 грамм наркотических средств: 1 728 грамм — растительного происхождения, 80 грамм — синтетического. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

За первые несколько дней осени полиция Татарстана задержала 12 человек. Большую часть преступлений, связанных с наркотиками, совершают молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет.

Среди преступных действий лидирует распространение запрещенных веществ. Также нарушители занимаются выращиванием наркотических растений на личных приусадебных участках или же приобретением опасных веществ для собственного употребления.

Например, в Казани по одному и тому же адресу с разницей в несколько часов были задержаны три молодых человека, у которых обнаружили наркотические вещества — PVP.

В Набережных Челнах сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, водитель которого перевозил примерно 4 гр. мефедрона.

Ранее в Казани поймали на взятке в 350 тыс. рублей родственника наркозависимого казанца — сотрудника МВД по борьбе с наркотиками в интернете.

