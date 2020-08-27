Эксперт представил, как изменятся тарифы ОСАГО в Татарстане

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В России стартует второй этап реформы ОСАГО, который направлен на увеличение разницы тарифов «автогражданки» для аккуратных водителей и нарушителей, сообщает «РБК Татарстан».



По словам аналитика компании «Фридом Финанс» Валерия Емельянова, индивидуализация тарифов предполагает возможность для страховщиков поднять размер премии для граждан с плохой историей вождения и снизить ее для более опытных и аккуратных: «Территориальные коэффициенты будут незначительно понижены: в абсолютных цифрах это не более 300 рублей скидки в Казани и порядка 100—200 рублей в других городах республики. Но стоит учесть, что поверх этой скидки добавятся другие составляющие ценника, из-за которого он может снизиться не так сильно или даже местами вырасти».

Новая тарификация должна привести к падению средней стоимости ОСАГО, а благодаря удешевленным онлайн-полисам усредненный ценник в республике понизится еще на 3—5%. За прошлый год он снизился на 9%, за первое полугодие 2020 года — еще на 3%.

Эксперт утверждает, что страхующиеся традиционным способом люди увидят рост цен тарифа в пределах инфляции (+4%), а те, кого затронут новые штрафные тарифы, заплатят на 10—15% больше, чем раньше. В отдельных случаях удорожание может составить до 800 рублей.

Недавно в России вступили в силу поправки к закону об ОСАГО. Теперь страховые компании могут индивидуализировать цены на полисы в зависимости от качеств водителей.