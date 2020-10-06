Квартальнов о заболевших в «Ак Барсе»: «Следующую игру, скорее всего, не сыграют»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов оценил победу над «Салаватом Юлаевым» (4:1) и сообщил о состоянии заболевших игроков команды. По его словам, они могут пропустить следующую игру в КХЛ.

«Для нас тяжелая игра была. Четыре забили, что радует. Конечно, победы придают сил, уверенности. Но игра далеко не идеальная, набираем обороты.

Ситуация такая — ждем анализов. Следующую игру, скорее всего, не сыграют (о заболевших игроках, — прим.ред.)", — сказал Квартальнов.

Также рулевой казанского клуба прокомментировал слухи о желании нападающего Александра Хованова покинуть команду.

«Вы у Хованова спросите. Я не знаю, откуда это. Это у вас надо спросить, откуда это все появляется», — заявил Квартальнов.

Фото: ak-bars.ru

Накануне «Ак Барс» уверенно обыграл уфимский «Салават Юлаев» (4:1). В составе казанцев отсутствовали ряд лидеров команды, в том числе защитники Альберт Яруллин, Микаэль Викстранд, нападающие Доус, Петров и Зарипов, а также голкипер Адам Рейдеборн. В клубе перед началом встречи сообщили, что некоторые хоккеисты имеют признаки ОРВИ и были изолированы от команды.

Подробнее о победе над «Салаватом Юлаевым» можно почитать в материале «Реального времени».