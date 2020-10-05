«Ак Барс» сообщил об изоляции нескольких игроков команды из-за ОРВИ

Пресс-служба «Ак Барса» подтвердила информацию о заболевших внутри команды. Несколько представителей клуба отправлены на изоляцию из-за признаков ОРВИ.

«Несколько игроков «Ак Барса», представителей тренерского штаба и персонала команды имеют симптомы ОРВИ. Они были изолированы сразу при появлении симптомов и продолжают находиться на изоляции до получения результатов тестирования на коронавирус, которое было пройдено утром 5 октября», — говорится в сообщении клуба.

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов. Фото: ak-bars.ru

Ранее журналист Алексей Шевченко сообщил о срочном вызове в «Ак Барс» нескольких игроков «Барса» из ВХЛ. Отметим, что в последнем матче казанцев с ярославским «Локомотивом» в составе отсутствовали Альберт Яруллин, Роман Рукавишников и Данис Зарипов.

Сегодня «Ак Барс» сыграет в Казани во втором «зеленом дерби» в сезоне против «Салавата Юлаева». Начало матча — в 19.00 мск.