Тренер «Ак Барса» подтвердил, что на матч с «Салаватом» выйдут молодые игроки

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко в разговоре с пресс-службой клуба подтвердил информацию об изменениях в составе команды перед матчем с «Салаватом Юлаевым». Он признал, что тренерский штаб вынужден поставить молодых хоккеистов на игру с уфимцами.

«Это не плановые перестановки. Мы вынуждены ставить молодых ребят, но в этом ничего страшного — главное, чтобы работала система. Надо с соперниками играть без потерь, там ребята молодые, но мастеровитые, могут исполнить. «Салават Юлаев» хорош в большинстве: неважно, есть иностранцы или нет. Для нас это не будет простая игра», — сказал Горбенко.

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко. Фото: ak-bars.ru

Также он отметил, что в штабе команды ожидают прилива дополнительной энергии от включения молодых хоккеистов на игру с «Салаватом Юлаевым». При этом Горбенко заявил о полной готовности молодежи к игровой системе клуба.

Напомним, ранее стало известно об отправке нескольких хоккеистов команды на изоляцию из-за признаков ОРВИ. По некоторым данным, против «Салавата Юлаева» не смогут сыграть защитники Альберт Яруллин, Микаэль Викстранд, а также нападающие Данис Зарипов и Найджел Доус.