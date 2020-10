Нобелевскую премию по медицине вручили за открытие вируса гепатита C

В Стокгольме началась Нобелевская неделя. По традиции, имя лауреата премии по медицине и физиологии объявили первым. Награду присудили Харви Олтеру, Майклу Хаутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита C, говорится в сообщении пресс-службы Нобелевского комитета.

Нобелевскими лауреатами по медицине и физиологии в прошлом году стали Уильям Келин, Питер Рэтклифф и Грегг Семенза — награду присудили за исследование адаптации клеток к недостатку кислорода.

The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice “for the discovery of Hepatitis C virus.” pic.twitter.com/MDHPmbiFmS