Россия впервые оказалась лидером по числу туристов на Мальдивах

Данные иммиграционной службы Мальдивских островов за сентябрь этого года свидетельствуют о том, что Россия оказалась лидером по числу туристов впервые в истории. Об этом сообщает АТОР.



На Мальдивах в сентябре этого года побывали 2 065 туристов из России — это на 388% больше, чем в августе 2020 года.

Лидирует Россия с большим отрывом. Второе место по числу отправленных на острова туристов занимает ОАЭ — 1 029 туристов, это вдвое меньше, чем у России. Третье место занимают США — они отправили на острова 935 туристов.

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Эксперты считают, что лидерство России в топе въездных рынков Мальдив — временное. В период до пандемии Россия стабильно занимала в нем 5—6-е место, в абсолютных цифрах турпоток из России был еще больше. Так, в сентябре прошлого года на острова прибыли 4 837 граждан.

Напомним, 3 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ, который позволит вновь открыть рейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы.

