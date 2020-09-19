На всех пяти рынках Казани продавцы нарушают масочно-перчаточный режим

Сегодня заместитель управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина в очередной раз «погрозила пальцем» гражданам республики, которые игнорируют маски в транспорте и в магазинах. По ее словам, это «один из проблемных моментов», который РПН, к сожалению, продолжает констатировать.

— Между тем в условиях, когда дистанцию соблюдать затруднительно, маска — самый эффективный метод защиты в транспорте. К сожалению, не все жители это понимают. В преддверии эпидсезона по гриппу и ОРВИ и при продолжении сезона короны мы призываем граждан однозначно использовать маски, респираторы в транспорте, на культурных объектах, в объектах торговли, — сказала Авдонина.

Особенное внимание она обратила на то, что режим не соблюдают продавцы в магазинах, на рынках и ярмарках. Напомним: по действующим правилам они должны постоянно находиться и в маске, и в перчатках. Но Роспотребнадзор регулярно констатирует, что эти правила многие продавцы игнорируют.

— Мы за две недели проверили 305 объектов торговли, посмотрели рынки с ярмарками. На всех пяти рынках Казани нашли такие нарушения, — разводит руками Авдонина.