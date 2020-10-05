Минниханов опубликовал видеопоздравление для учителей
Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил учителей с профессиональным праздником. Он опубликовал в соцсети поздравительный видеоролик, в котором дети читают стихи на русском и татарском языках.
«Уважаемые учителя, поздравляю вас! С Днем учителя!» — подписал ролик президент Татарстана.
Ранее президент Татарстана поздравил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова с днем рождения.Общество Татарстан
комментарии
Присоединяюсь к поздравлениям героических учительниц.
А учителя-мужчины вообще вызывают у меня восхищение - проще войти в клетку к крокодилам, чем в класс к 12 - 17-летним подросткм и уже сформировавшимся личностям.
Крокодилов бить можно, если они на Вас нападают...