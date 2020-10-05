Новости общества

09:43 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов опубликовал видеопоздравление для учителей

09:11, 05.10.2020 1
Минниханов опубликовал видеопоздравление для учителей
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил учителей с профессиональным праздником. Он опубликовал в соцсети поздравительный видеоролик, в котором дети читают стихи на русском и татарском языках.

«Уважаемые учителя, поздравляю вас! С Днем учителя!» — подписал ролик президент Татарстана.

Ранее президент Татарстана поздравил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова с днем рождения.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:37
    Скорее учительниц.
    Присоединяюсь к поздравлениям героических учительниц.
    А учителя-мужчины вообще вызывают у меня восхищение - проще войти в клетку к крокодилам, чем в класс к 12 - 17-летним подросткм и уже сформировавшимся личностям.

    Крокодилов бить можно, если они на Вас нападают...
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также