Задержан сын экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала

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Сын бывшего губернатора хабаровского края Антон Фургал был задержан правоохранителями за «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Об этом сообщает РЕН ТВ.



По предварительным данным, он призывал людей собираться на митинги в защиту своего отца.

kremlin.ru (на фото — Сергей Фургал)

Напомним, в Басманном суде Москвы прокурор заявил, что экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал «руководил подразделением, занимающимся физическим устранением неугодных ему лиц».

