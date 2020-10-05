В мэрии Казани рассказали, как проходит осенний призыв

Фото: Олега Тихонова

В Казани на призывную комиссию вызвали более 4,5 тысячи граждан. Свыше 3 тысяч получат отсрочку на время обучения. Об этом рассказали на «деловом понедельнике» в мэрии.

Более 800 человек имеют другие основания для освобождения от призыва. С 15 октября по 20 декабря по плану должны отправиться на военную службу 639 казанцев.

Фото Олега Тихонова

Напомним, что 1 октября в России стартовал осенний призыв, который продлится до 31 декабря.

