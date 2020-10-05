Министр образования Татарстана поздравил педагогов с Днем учителя

Министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин поздравил работников образовательных учреждений и ветеранов педагогического труда с Днем учителя. Обращение опубликовано на официальном сайте ведомства.

В своем поздравлении Хадиуллин отметил важность педагогического труда и выразил благодарность за ответственную работу.

Фото: Максим Платонов

«Быть учителем можно только по призванию. Для большинства из вас школа — это не место работы, а второй дом. Ваша профессия несравнима ни с одной другой — в ваших руках судьба поколений. Своей самоотверженностью, неустанным трудом и постоянным творческим поиском вы закладываете будущие наши свершения и основы завтрашнего дня», — гласит обращение.

Ранее учителей поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов.

