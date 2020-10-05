В Казани посадили экс-главу «Стройкома» по делу на 285 млн рублей

Фото: "Реальное время"

К 3 годам колонии строгого режима приговорил сегодня бывшего руководителя компании «Стройком» Фаика Гараева Советский райсуд Казани. Гараев признан виновным в растрате денежных средств дольщиков. Хотя обвинялся в мошенничестве на 285 млн рублей дольщиков ЖК «Яшьлек», но утверждал — большая часть ушла нужды стройки, передает журналист «Реального времени».



На оглашение приговора подсудимый пришел с двумя большими сумками и пакетами, ожидая обвинительный приговор. Ведь в прениях гособвинитель просил наказать застройщика 7 годами колонии общего режима со штрафом 700 тыс. рублей. Адвокат подсудимого просила об оправдании.

Под стражу ВИП-строителя взяли сразу после оглашения приговора.

Напомним, в 2014-м компания «Стройком» Гараева стала исполнителем федеральной программы «Жилье для российской семьи» в Татарстане, по условиям которой застройщикам обещали льготные кредиты и компенсацию расходов на прокладку коммуникаций, но в 2016-м программу признали неэффективной и компенсации «Стройком» не дождался.

В феврале 2019-го Гараев был арестован, в декабре того же года предстал перед судом по обвинению в невыплате зарплаты из корыстной или иной личной заинтересованности и мошенничестве в особо крупном размере. По версии Следкома, в строительство ЖК обвиняемый вложил только 142 млн рублей, а значительная часть средств ушла по договорам с фиктивными поставщиками.

На финише судебного следствия зарплатный эпизод прекратили за сроком давности и в связи с погашением долгов.

В числе 145 потерпевших дольщиков — два следователя МВД Татарстана, шесть семей с детьми-инвалидами и близкие бывшего топ-менеджера «Татнефти».