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Минниханов поздравил Рамзана Кадырова с днем рождения — видео

07:40, 05.10.2020
Минниханов поздравил Рамзана Кадырова с днем рождения — видео
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил с днем рождения главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Видеопоздравление он опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

«Доброе утро, мой брат Рамзан. Искренне поздравляю тебя с днем твоего рождения. Желаю тебе и всему чеченскому народу процветания. А братья татары всегда рядом», — сказал Минниханов.

Отметим, что сегодня главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову исполняется 44 года.

Ранее Кадыров поздравил Татарстан с Днем республики.

Общество Татарстан
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