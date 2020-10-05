Минниханов поздравил Рамзана Кадырова с днем рождения — видео

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил с днем рождения главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Видеопоздравление он опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

«Доброе утро, мой брат Рамзан. Искренне поздравляю тебя с днем твоего рождения. Желаю тебе и всему чеченскому народу процветания. А братья татары всегда рядом», — сказал Минниханов.

Отметим, что сегодня главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову исполняется 44 года.

Ранее Кадыров поздравил Татарстан с Днем республики.

