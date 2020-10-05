Владельцев собак крупных пород предложили обязать проходить кинологические курсы

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов выступил с предложением ввести для владельцев собак крупных пород обязательные курсы кинологов. Соответствующее письмо он направил на имя главы МВД России Владимира Колокольцева.

По мнению Курдесова, при неграмотном воспитании собака может угрожать безопасности не только посторонних людей, но и самих хозяев.

«В связи с этим просим вас рассмотреть целесообразность введения для граждан, которые планируют завести собаку крупной породы, в том числе бойцовую или сторожевую, обязательных для прохождения лицензированных МВД курсов кинологов», — приводит текст обращения RT.

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