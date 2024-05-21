Татарстан вошел в топ-5 регионов России по производству мороженого

Фото: Максим Платонов

Аналитики государственной системы маркировки «Честный знак» изучили данные о производстве мороженого в I квартале 2024 года и составили рейтинг регионов.

Республика Татарстан оказалась на пятом месте. За первые три месяца года в республике произвели 4,6 млн килограммов мороженого. Лидером рейтинга стала Москва, где произвели почти 20 млн килограммов. В пятерку лидеров также вошли Краснодарский край (15,2 млн кг), Ярославская область (10,3 млн кг) и Новосибирская область (5,8 млн кг).

За год спрос на мороженое в Татарстане вырос на 71%, а цены увеличились только на 4%. По сравнению с I кварталом прошлого года средняя цена за килограмм выросла с 566 рублей до 588 рублей. Напомним, Федеральное агентство по делам молодежи подвело итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов среди вузов. Таким образом, Татарстан вошел в топ-10 по количеству привлеченных средств в конкурсе Росмолодежи среди вузов.



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Разиль Самигуллин